Гройсман высказал требования к новому руководству Госпогранслужбы: борьба с контрабандой и пополнение штата

Новое руководство Государственной пограничной службы должно обеспечить эффективную борьбу с контрабандой, надежность государственной границы и качественный сервис для граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана в ходе встречи с новоназначенным главой Госпогранслужбы Петром Цигикалом и экс-руководителем ведомства, действующим советником президента Виктором Назаренко.

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"Для правительства является абсолютным приоритетом надежность государственной границы, эффективная борьба с контрабандой - ведь нам надо производить нашу конкурентную продукцию, и без эффективного контроля на границе это невозможно. А также сервис. Важно, чтобы наши граждане, особенно после введения безвизового режима с ЕС, нормально пересекали государственную границу", - сказал премьер.

Также Гройсман призвал руководителя Госпогранслужбы продолжить начатый проект "Новое лицо границы", предусматривающий реформу подразделений службы и набор новых кадров.

"Очень хотел бы, чтобы программа "Новое лицо границы" и дальше развивалась, а люди - как гости страны, так и граждане Украины - чувствовали уважение и нормальное отношение со стороны Пограничной службы", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Государственной пограничной службы Петра Цигикала.

Экс-руководитель Госпогранслужбы Петр Назаренко подал рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Ему стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко. Назаренко потерял сознание и был госпитализирован.