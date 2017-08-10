Предприниматели Житомирщины могут получить до 93 тысяч гривень на развитие бизнеса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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Как отмечается в сообщении, предприниматели Житомирщины могут взять кредит на развитие своего производства суммой до 750 тыс. грн и сроком до 3 лет, а областная государственная администрация выплатит за них до 93 тысяч гривен (размер учетной ставки НБУ на дату подписания договора).

Документы нужно подать до 21 августа 2017 года.

Возмещение могут получить те представители бизнеса, которые занимаются обработкой древесины и изготовлением изделий из древесины и пробки, производством мебели, пищевых продуктов, обработкой декоративного и строительного камня.

Претенденты должны быть зарегистрированы на территории Житомирской области; не иметь задолженности перед государственным и местными бюджетами по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей; реализовать бизнес-проекты, направленные на создание новых рабочих мест; работать в пределах вышеупомянутых видов деятельности.

Претенденты могут получать кредиты на:

приобретение оборудования, оборудования других основных средств производственного назначения;

модернизацию технологического процесса производства с целью снижения его себестоимости;

совершенствование системы управления производственным процессом;

внедрение технологий энергоэффективности в производственный процесс;

разработку новых видов продукции (товаров);

продвижение бизнеса и поиск новых рынков сбыта.

Банки-партнеры данной программы – ПАО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк» и ПАО АБ «Укргазбанк».

Подробные условия и порядок предоставления возмещения можно посмотреть на сайте Житомирской ОГА.

Все документы необходимо подать в департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской областной государственной администрации до 21.08.2017 года, по адресу: г. Житомир, вул. Малая Бердичевская, 25, каб. 204. Справки можно получить по телефонам: (0412) 47-44-92, 47-46-32.