Требует денег: сын Януковича подаст в суд на Нацбанк
12:53, 11 августа 2017Финансы
437 0
Иск по делу о возмещении убытков был зарегистрирован 10 августа.
Сын экс-президента Виктора Януковича / фото uapress.info
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александр - будет судиться в Печерском районном суде Киева против Национального банка, сообщает Громадське со ссылкой на сайт суда.
Читайте такжеЯнукович получал украинскую пенсию в 15 тысяч в месяц еще год после бегства из страны - СМИ
Иск по делу о возмещении убытков было зарегистрировано 10 августа. Судьей определено Ларису Цокол.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля Международный инвестиционный банк заблокировал 312,5 миллиона гривен, принадлежащие Александру Януковичу.
ГПУ подозревала судей Печерского суда в содействии выведению средств сына Януковича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter