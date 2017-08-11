Требует денег: сын Януковича подаст в суд на Нацбанк

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александр - будет судиться в Печерском районном суде Киева против Национального банка, сообщает Громадське со ссылкой на сайт суда.

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Иск по делу о возмещении убытков было зарегистрировано 10 августа. Судьей определено Ларису Цокол.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Международный инвестиционный банк заблокировал 312,5 миллиона гривен, принадлежащие Александру Януковичу.

ГПУ подозревала судей Печерского суда в содействии выведению средств сына Януковича.