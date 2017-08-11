Гонтарева до 26 сентября находится в отпуске за свой счет - НБУ

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева с 8 августа по 26 сентября будет находится в отпуске за свой счет и за счет отгулов, сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте такжеПротив экс-главы НБУ Гонтаревой возобновили следствие

"Валерия Гонтарева находится в отпуске с 8 августа по 26 сентября этого года. Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст. 26 ЗУ "Об отпусках"), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на посту главы НБУ, за работу в выходной день во время командировок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что экс-глава НБУ с 11 мая по 7 августа включительно находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года.

В НБУ также уточнили, что Гонтарева не планирует возвращаться на работу в Национальный банк.

Как сообщал УНИАН, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

Глава государства, который согласно Конституции Украины должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, на своей пресс-конференции 14 мая заявил, что рассматривает несколько кандидатур.