Тимошенко готова сменить состав Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о готовности сменить состав Кабинета министров, в том числе и премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера поздно вечером в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Есть у нас пять фракций. Давайте найдем в это тяжелое время мудрость. Давайте уберем всю агрессию, все амбиции в сторону. Давайте все объединимся в одну команду. Я вам сказала: вы хотите видеть другое правительство – нет вопросов. Если кто-то думает, что мне приятно быть на посту премьер-министра в такой ужасной ситуации, есть у вас лучшие премьер-министры, есть лучшие министры – мы готовы голосовать и объединяться, независимо от цвета флагов, потому что сегодня весь мир это демонстрирует», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В качестве примера она привела Германию, где во время кризиса политические противники объединились.

В этой связи Ю.ТИМОШЕНКО высказала убеждение, что и в Украине политические оппоненты должны объединиться.