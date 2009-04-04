Топ-менеджерам российских госкомпаний снизят бонусы

Топ-менеджеры российских госкомпаний, госбанков и госкорпораций останутся без больших бонусов как минимум на два года, пока не закончится кризис, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам в пятницу в рамках съезда Ассоциации российских банков, сообщает РИА Новости..

Таким образом Россия поддержит решения саммита "Большой двадцатки", принятые накануне в Лондоне.

"Сейчас на проработке у нас и у Минэкономразвития вопрос по уменьшению выплат бонусов как минимум на период кризиса. На два года точно", - сказал Кудрин журналистам, уточнив, что имеет в виду выплаты по итогам 2008 и 2009 годов.

Необходимость контроля за выплатами бонусов в условиях кризиса зафиксирована в итоговом коммюнике саммита G20. Мировые лидеры, в частности, президент США Барак Обама, неоднократно высказывались о недопустимости бонусных выплат менеджменту компаний, которые из-за своего критического финансового положения прибегли к государственной помощи.

Президент России Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу и порекомендовал руководителям российских компаний, получающих господдержку, и государственных компаний "вести себя прилично" и ограничить себя по размерам бонусов. Президент пообещал дать соответствующие рекомендации как правительству, так и компаниям.

Кудрин уточнил, что в основном государство "будет влиять на госкомпании, госбанки и госкорпорации". Также это коснется и банков, которые получают субординированные кредиты. При этом министр финансов не исключил, что власти РФ могут дать рекомендации и по уменьшению бонусов для топ-менеджеров частных банков.

Между тем, председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев сообщил, что Центробанк не будет давать специальных рекомендаций госбанкам в отношении бонусов топ-менеджерам. "Специальных отдельных рекомендаций госбанкам мы делать не будем... Обсудим этот вопрос с Минфином", - сказал он.

Глава второго по величине российского госбанка ВТБ Андрей Костин, со своей стороны, заявил, что готов ограничить выплату бонусов членам правления банка.

В пресс-службе госкорпорации "Олимпстрой" напомнили, что решение о сокращении размеров бонусов сотрудникам должно приниматься на заседании Наблюдательного совета. "Пока такой вопрос в повестку дня вносить не планируется", - отметил собеседник агентства.

Сами российские власти еще раньше приняли решение в рамках антикризисной программы значительно сократить премиальный фонд и фонд оплаты труда для госслужащих. Сокращение расходов на фонды оплаты труда служащих министерств и ведомств составит порядка 22%, сообщил Кудрин 19 марта, когда правительство обсуждало проект уточненного бюджета и новый антикризисный план. На 21,2 миллиарда рублей, или на 27%, сокращаются специальные фонды премирования федеральных министерств и ведомств и их территориальных органов, которые шли вне сметы.