Банк России сдерживает укрепление рубля

Центральный банк РФ пока не готов снижать ставки и обратится к этому вопросу только в случае, если апрельская инфляция окажется значительно ниже прошлогодней, сказал глава ЦБ Сергей Игнатьев, сообщает Рейтер..

"Если апрельская инфляция будет существенно ниже, чем в апреле прошлого года, возможно, совет примет какое-то решение о снижении процентной ставки", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Игнатьев сообщил также, что ЦБ определил для себя временную границу, выше которой он не допускает укрепления курса рубля к бивалютной корзине, но отказался назвать её.

"Вчера мы купили 170 миллионов доллароа, сегодня - не знаю еще сколько. А вчера в конце дня он (курс рубля) уперся в ту границу, которую мы для себя определили", - сказал Игнатьев.

Игнатьев сообщил также, что в марте 2009 года, вопреки первоначальным прогнозам ЦБ, наблюдался небольшой отток капитала из России, а в целом за первый квартал отток составил 38,8 миллиарда доллароа.