В ФРГ раскритиковали идею новой мировой валюты

Предложение создать новую резервную валюту не имеет шансов на успех, убежден министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк и советует Китаю для начала озаботиться конвертируемостью собственной денежной единицы, сообщает Немецкая волна.

Министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück) считает бесперспективной идею создания новой искусственной мировой валюты, которая заменила бы доллар США. "Невозможно за зеленым столом изобрести новую синтетическую денежную единицу", - заявил он в интервью немецкой деловой газете Börsen-Zeitung.

Денежная политика Китая привела к глобальным перекосам

На вопрос корреспондента газеты, как он относится к начатой Китаем дискуссии о превращении так называемых "специальных прав заимствования МВФ" (расчетная единица, используемая Международным валютным фондом) в альтернативу доллару, Пеер Штайнбрюк ответил, что идея звучит неплохо, однако напоминает ему эсперанто: "Этот искусственный язык так и не стал заменой другим языкам. И в валютной сфере это тоже не удастся".

Если Китай выступает с подобным предложением, сказал далее Пеер Штайнбрюк, то ему в ответ хотелось бы попросить эту страну первым делом "обеспечить конвертируемость собственной валюты". Ведь недостаточная гибкость китайской денежной единицы как раз и является одной из причин возникших в мире диспропорций, подчеркнул министр финансов Германии.

США и ЕС в последние годы неоднократно критиковали Пекин за то, что он искусственно занижает курс юаня, стимулируя тем самым экспорт китайской продукции, прежде всего - в Соединенные Штаты. В результате такой политики у Китая и стали накапливаться валютные резервы, так что он сам способствовал появлению одного из глобальных перекосов, счел нужным еще раз повторить немецкий политик.

Мировыми валютами будут доллар, иена, евро и юань

В мире и впредь будут три-четыре резервные валюты, полагает Пеер Штайнбрюк. В интервью Börsen-Zeitung он высказывает предположение, что в перспективе значение доллара США снизится, японская иена сохранит свои нынешние позиции, а роль евро и китайской денежной единицы будет возрастать.

Примечательно, что Пеер Штайнбрюк, полемизируя с идеей создания наднациональной валюты, скорее ссылался на прозвучавшее на прошлой неделе в Пекине заявление главы китайского Центрального банка Чжоу Сяочуаня, чем на высказывания Дмитрия Медведева. А ведь российский президент на этой неделе озвучивал ту же самую мысль как в Берлине, где вел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) накануне встречи "большой двадцатки", так и на самом саммите в Лондоне.