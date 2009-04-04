5 самых популярных мифов о кризисе

Институт бизнеса и СМИ (Business & Media Institute) составил список самых популярных экономических мифов, которые тиражировала пресса в течение года, сообщают Контракты.

Первый в списке - миф о новом Новом курсе. Связывая преодоление Великой депрессии с действиями администрации Франклина Делано Рузвельта, известными как Новый курс, аналитики и обозреватели усматривают выход из кризиса в патерналистских действиях сильного правительства. Так, на обложке Time от 24 ноября был размещен коллаж: известная фотография Рузвельта в автомобиле, но вместо лица 32-го президента США - изображение только что избранного Барака Обамы и лозунг: "Новый новый курс - чему должен научиться Обама у Рузвельта". В то же время среди современных историков нет единодушия по поводу эффективности Нового курса.

На втором месте - миф о повторении Великой депрессии. Только ABC, CBS, NBC сравнивали ситуацию с депрессией 1930-х в течение года 227 раз. Правда, основательного сравнительного анализа до сих пор не проведено. Кстати, в 1929 году стремительное ухудшение экономической ситуации происходило на фоне оптимистически настроенной прессы. Соотношение позитивных и негативных новостей было 4 к 1 в пользу позитивных, сейчас это соотношение - 6 к 1 в пользу негативных. Непонятно, освещают медиа кризис или провоцируют его.

На третьей позиции - миф о том, что стоимость нефти будет только расти. В первой половине 2008 года медиа почти единодушно прогнозировали дальнейший стремительный рост цен на нефть и газ. Аналитики Goldman Sachs полагали, что цены достигнут 200 долл. за баррель, а нефтяной эксперт, пожелавший остаться неизвестным, отвечая на вопрос Ричарда Энджела из NBC, обещал 300–400 долл. за баррель. Это было 1 июля, а уже 10 декабря стоимость барреля нефти составляла 45 долл. Были, конечно, и эксперты, которые придерживались другого мнения, в частности президент компании Equidex Филип Готтхельф, но они заинтересовали прессу лишь осенью.

Четвертое место занимает миф о больной экономике, которую вылечат только денежные вливания в обанкротившиеся компании. Экономический кризис выглядит как соревнование правительств мира по выделению грандиозных бюджетных сумм для спасения крупных компаний, которые оказались на грани краха, и каждый раз СМИ объясняют такие действия тем, что иначе произошла бы катастрофа, "повторилась бы Великая депрессия". В то же время Джерри Боуйер (Jerry Bowyer), главный экономист Benchmark Financial Network, охарактеризовал такие действия как "большую перекачку богатства от основной массы налогоплательщиков к неэффективным менеджерам и связанным с ними коррумпированным бюрократам".

Завершает список миф о гибели капитализма. Лауреат Пулитцеровской премии колумнист Стивен Перлстин написал "Некролог капитализму", политический комментатор Майкл Мур назвал в шоу Ларри Кинга капитализм мертвым, передовица Washington Post от 10 октября объявила "капитализм в американском стиле" жертвой кризиса... Но на практике кризис означает гибель ростков социализма. В редакционной колонке The Journal от 12 июля, посвященной Fannie Mae и Freddie Mac, говорится, что они "... давно практиковали социализм в его наихудшей форме, когда прибыли приватизированы, а риски - обобществлены".