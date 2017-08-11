Нацбанк пока не получал иска сына Януковича – СМИ

Национальный банк Украины пока не получал иска сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра.

Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе НБУ.

Ранее стало известно, что Александр Янукович подал в суд иск против Нацбанка. Как сообщает сайт Судебная власть, суть дела – возмещение убытков, других подробностей пока нет.

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В сентябре 2014 года Национальный банк Украины признал «Всеукраинский банк развития» Александра Януковича проблемным, а в ноябре 2014 года – неплатежеспособным.

Сейчас банк находится в процессе ликвидации, которая, как сообщали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, продлится до 22 декабря 2017 года.