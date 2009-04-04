Названы страны – «налоговые оазисы»

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала список стран с льготным режимом налогообложения, отказывающихся привести свои налоговые стандарты в соответствие с международными нормами, сообщает Би-би-си.

Коста-Рика, Малайзия, Филиппины и Уругвай причислены к странам, которые не присоединились к международным налоговым стандартам. Еще 38 государств, включая Лихтенштейн, Гибралтар, Андорру и Сан-Марино в ОЭСР называют странами, принявшими такие стандарты, но не приведшими свое законодательство в соответствие с ними.

Появление списка стало одним из итогов прошедшего в Лондоне саммита "большой двадцатки", в рамках которого было решено принять меры в отношении зон льготного налогообложения доходов.

"Мы готовы ввести санкции для защиты наших общественных фондов и финансовой системы. Эра банковской тайны остается в прошлом", - говорится в итоговом коммюнике встречи "большой двадцатки".

О том, какие конкретно шаги могут быть предприняты, в документе не говорится.

Сообщается, что власти Филиппин уже предпринимают шаги с тем, чтобы страна была исключена из опубликованного списка. Кроме того, правительства Малайзии и Уругвая считают, что вообще не должны были в него попасть.