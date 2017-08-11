В Нацбанке решили определить правовой статус Bitcoin в Украине

Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса Bitcoin в Украине и его регулирования.

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Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия.

По его словам, в совете примут участие НБУ, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Государственная служба финансового мониторинга, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Чурий отметил, что сейчас Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине. Определение такого статуса в Украине осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.

"Так, в ряде стран официально разрешены операции с Bitcoin. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчиняются соответствующему законодательству. В некоторых странах Bitcoin признают расчетной денежной единицей", - сказал Чурий.

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По его словам, например, законодательство ЕС сегодня классифицирует Bitcoin как "цифровое представление стоимости, не подтвержденное центральным банком или государственным органом и не привязанное к юридически установленным валютным курсам, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и может приобретаться в электронном виде". При этом обмен традиционных валют на единицу Bitcoin освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

"В разных странах Bitcoin классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т. п. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, 10 августа полиция и СБУ обнаружили на территории государственного предприятия "Лечебно-оздоровительный центр "ИЭС им. Патона" 200 единиц компьютерного оборудования для генерации (майнинг) криптовалюты Bitcoin, которое работало с нарушением законодательства Украины.

В середине июня Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты Bitcoin.

Ранее Национальный банк сообщал, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.