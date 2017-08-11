В Нацбанке решили определить правовой статус Bitcoin в Украине

16:44, 11 августа 2017
Финансы
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Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки своей позиции.

Иллюстрация REUTERS

Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса Bitcoin в Украине и его регулирования.

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Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия.

По его словам, в совете примут участие НБУ, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Государственная служба финансового мониторинга, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. 

Чурий отметил, что сейчас Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине. Определение такого статуса в Украине осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.

"Так, в ряде стран официально разрешены операции с Bitcoin. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчиняются соответствующему законодательству. В некоторых странах Bitcoin признают расчетной денежной единицей", - сказал Чурий.

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По его словам, например, законодательство ЕС сегодня классифицирует Bitcoin как "цифровое представление стоимости, не подтвержденное центральным банком или государственным органом и не привязанное к юридически установленным валютным курсам, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и может приобретаться в электронном виде". При этом обмен традиционных валют на единицу Bitcoin освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

"В разных странах Bitcoin классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т. п. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, 10 августа полиция и СБУ обнаружили на территории государственного предприятия "Лечебно-оздоровительный центр "ИЭС им. Патона" 200 единиц компьютерного оборудования для генерации (майнинг) криптовалюты Bitcoin, которое работало с нарушением законодательства Украины.

В середине июня Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты Bitcoin.

Ранее Национальный банк сообщал, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.

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Теги: #статус Bitcoin#Bitcoin в Украине#биткоин в Украине