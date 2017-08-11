Американцы проверят качество и честность потребительского кредитования в Украине

Проект агентства USAID «Трансформация финансового сектора» проведет исследование работы украинских банков и небанковских финансовых учреждений для оценки качества и честности потребительского кредитования, сообщила пресс-служба проекта.

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Согласно сообщению, исследование включает тестирование процесса и качества предоставления услуг по потребительскому кредитованию населения по методу «тайного покупателя» (mystery shopping), анализ точности и правдивости рекламы потребительских кредитов и уровень удовлетворения механизмами разрешения споров.

«Первый этап этого комплексного исследования завершен, подводим итоги. Мы хотим проанализировать и понять существующую практику потребительского кредитования в украинских банках и небанковских учреждениях. Для этого использовался распространенный в мире метод «тайного покупателя». Также мы провели опрос населения по уровню удовлетворения доступными каналами разрешения споров. Результаты первой волны будут обнародованы 12 сентября этого года на международной конференции по защите потребителей финансовых услуг. Вторая волна исследования пройдет в декабре 2017 года, третья - в июне 2018 года", - говорится в сообщении.

USAID отметили, что во время второй и третьей волн исследования будет оцениваться соблюдение финансовыми учреждениями норм нового Закона «О потребительском кредитовании» и его влияние на поведение финансовых учреждений и потребителей финансовых услуг.

"Исследование позволит выяснить прозрачность и соответствие законодательству всего процесса потребительского кредитования, проанализировать точность и правдивость рекламы потребительских кредитов и информации о кредитных условиях, оценить качество взаимодействия финансовых учреждений с потребителями", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, исследование также позволит оценить эффективность существующих механизмов реагирования на жалобы потребителей финансового сектора. Специалисты выяснят, насколько потребители осведомлены и информированы финансовыми учреждениями о каналах подачи жалоб, насколько четкой и понятной процедура подачи жалоб, и работает ли она эффективно. То есть, будет проведена оценка уровня удовлетворения потребителей решением спорных вопросов, возникающих при пользовании финансовыми услугами.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О потребительском кредитовании» вступил в силу с 10 июня 2017 года.

Этим законом вводятся правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон также наделяет Национальный банк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности.

Агентство США по международному развитию (USAID) открыло в Украине новую четырехлетнюю программу «Трансформация финансового сектора» общим объемом 23 млн долл.

Руководство программы будет работать вместе с украинскими властями по направлениям повышения доверия потребителей финансовых услуг, трансформации небанковского финансового сектора, применения электронных сервисов, реформирования пенсионной системы, а также информационно-просветительской работы с уязвимыми группами населения.