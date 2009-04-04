Темпы ухудшения мировой экономики замедлились

Признаки молодых ростков в глобальной экономике вселяют надежду, что рецессия может достичь дна в этом году, открыв путь к восстановлению в 2010 году, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

Однако экономисты предупреждают, что рецессии редко развиваются прямолинейно, и ложные подъемы не редкость перед тем, как реальное экономическое выздоровление наберет силу. Поскольку мировая экономика оказалась неизведанной территорией, мало кто из экспертов уверен в собственных прогнозах. И все же есть признаки, что темпы ухудшения экономической ситуации замедлились по сравнению с концом 2008 года, когда казалось, что глобальная экономика летит в пропасть.

Так, в Британии, по оценкам Бена Броудбента (Ben Broadbent) из Goldman Sachs, индексы менеджеров по закупкам в настоящее время снижаются на 3% в годовом исчислении по сравнению с 7% в четвертом квартале 2008 года.

В экономике США отмечаются на удивление здоровые показатели розничных продаж, свидетельствующие о росте потребительских расходов более чем на 1% в первом квартале. Продажи жилья, похоже, приближаются к дну, хотя цены на этом рынке продолжают падение.

В Китае официальный индекс менеджеров по закупкам в марте вернулся в положительную зону.

Миллионы германских потребителей приняли предложение о стимулировании в размере 2500 евро за обмен старого автомобиля на новые, экономичные модели, обеспечив сильный, хотя и краткосрочный, рост объемов производства.

"Я вижу зеленые побеги, - заявил главный экономист американского отдела Goldman Sachs Ян Хациус (Jan Hatzius). - Речь не о текущем квартале, а об одном-двух следующих кварталах".