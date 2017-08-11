Платежеспособные банки в первом полугодии сократили убыток почти в 5 раз

Платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2017 года получили 1,85 млрд грн убытка после налогообложения, что почти в 5 раз меньше убытка по итогам января-июня 2016 года, сообщатся на сайте Национального банка Украины.

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Регулятор напомнил, что по итогам первого квартала 2017 года прибыль составила 4,1 млрд грн.

Согласно сообщению, главной причиной ухудшения финансового результата стал существенный рост во втором квартале 2017 года отчислений банками в резервы - до 12,5 млрд грн, преобладающую долю которых сформировали два банка - «ПриватБанк" и «Проминвестбанк».

Регулятор отметил, что убытки «Приватбанка» и «Проминвестбанка» привели к отрицательному финансовому результату группы государственных банков и банков с иностранным капиталом соответственно. Так, по итогам первого полугодия совокупный ущерб государственных банков составил почти 1,8 млрд грн, банков с иностранным капиталом - 1,1 млрд грн.

Среди положительных тенденций первого полугодия 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Нацбанк отметил рост чистого комиссионного дохода (на 34%) и чистого процентного дохода (на 3,5%). Рост чистого процентного дохода произошел за счет более быстрого сокращения процентных расходов по сравнению с процентными доходами по операциям банков с физическими лицами.

По данным НБУ, из 90 платежеспособных по состоянию на 1 июля 2017 года 70 банков по итогам первого полугодия были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 8,22 млрд грн, 20 банков - убыточными с совокупным чистым убытком в 10,07 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.