Гривня уходит на выходные с укреплением курса

В пятницу, 11 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,66/25,68 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,13/30,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,6957 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 548 сделок на сумму 344,02 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,68/25,71 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,18/30,21 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4281/0,4286 грн/рубль.