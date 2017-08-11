Нацбанк опустил официальную гривню к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЭксперты прогнозируют снижение курса гривни до конца года

100 USD США – 2569.5711 (11 августа – 2569.2368)

100 EUR – 3023.1004 (11 августа – 3014.2286)

10 RUR – 4.2693 (11 августа – 4.2871)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,66/25,68 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,13/30,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.