Нацбанк опустил официальную гривню к евро
20:21, 11 августа 2017Финансы
1220 0
Официальный курс НБУ на 14 августа: 100 USD – 2569.5711 грн; 100 EUR – 3023.1004 грн; 10 RUR – 4.2693 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
Читайте такжеЭксперты прогнозируют снижение курса гривни до конца года
100 USD США – 2569.5711 (11 августа – 2569.2368)
100 EUR – 3023.1004 (11 августа – 3014.2286)
10 RUR – 4.2693 (11 августа – 4.2871)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,66/25,68 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,13/30,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter