Генпрокуратура обнаружила в оборонном бюджете "дыру" в 6,1 миллиарда

Генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое - на 2,4 миллиарда грн.

Таким образом, она достигла рекордной суммы - более 6,1 миллиарда грн, пишет DT.UA .

Соответствующие данные приводятся в письме генпрокурора Юрия Луценко премьер-министру Владимиру Гройсману, направленном им в середине июля в Кабинет министров.

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Отмечается, что сумма задолженности составляет 11% годового финансирования. При этом, просроченная задолженность достигла 755 млн гривен.

У предприятий концерна Укроборонпром такая задолженность перед Минобороны составила 1,6 млрд гривен, а просроченная задолженность - 335 млн гривен.

Напомним, по результатам проверок службы внутренней безопасности Укроборонпрома было отстранено 25 руководителей государственных предприятий.