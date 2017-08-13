Bitcoin установил новый рекорд - его стоимость превысила $4 тысячи

В воскресенье, 13 августа, классический вариант криптовалюты биткоин установил новый рекорд стоимости - она перевалила за $4000. По состоянию на 14:45, один биткоин стоит $4083. Об этом сообщает Coindesk.

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За сутки "Биткоин" подорожал более чем на 10%. Как пишет AIN.ua, 12 августа стоимость всего на несколько часов превысила $4000, но после обвалилась до $3800.

В воскресенье биткоин установил для себя новую верхнюю планку – более $4100. Общая капитализация криптовалюты составляет $67,1 млрд.

Немного отыграл и Bitcoin Cash. За последнюю неделю он вырос с минимального значения и теперь цена варьируется на отметке в $300. Эфир также показал рост цены – она составляет $299, а общая капитализация — $28,1 млрд.