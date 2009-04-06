Доллар вырос к иене и снизился к евро

Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос почти до шестимесячного максимума к иене, так как инвесторы снова испытали прилив интереса к рискованным операциям и стали вкладывать средства в акции азиатских компаний после подъема на Уолл-стрит, случившегося вопреки неблагоприятным данным о занятости в США. Об этом сообщает сегодня Рейтер.

В то же время, по отношению к евро курс американской валюты снизился.

"Похоже, на рынке сейчас легче всего получить иену, по сравнению с долларом и евро. Возможно, в настоящее время складывается тенденция к тому, что спекулянты используют иену, чтобы обеспечить инвестиции в прочие валюты и активы", - считает Мицуру Саито, трейдер Tokai Tokyo Securities.

По словам еще одного трейдера, падение иены может быть вызвано тем, что многие центробанки приблизились к пределу в смягчении денежно-кредитной политики и скоро перестанут снижать ключевую процентную ставку. Европейский Центробанк на прошлой неделе понизил главную ставку до исторического минимума, однако не столь сильно, как того ожидали аналитики.

К 8.06 МСК курс доллара к иене вырос на 0,5 процента к уровню закрытия в Нью-Йорке в пятницу до 100,77 иены за доллар. На электронных торгах EBS он поднимался до 100,93 иены, что является самым высоким уровнем с 21 октября.

Курс евро к доллару вырос на 0,6 процента до $1,3568 за евро .