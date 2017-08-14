Банки Украины с начала года получили более 5 миллиардов убытков

Суммарный убыток всех банков Украины, с учетом неплатежеспособных, в первом полугодии 2017 года составил 5,108 млрд грн, что в 1,8 раза ниже суммарного убытка за аналогичный период 2016 года на уровне 9,353 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе платежеспособные банки по итогам полугодия получили 1,778 млрд грн убытка, неплатежеспособные – 3,331 млрд грн убытка.

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Среди платежеспособных банков 18 из 88 завершили полугодие с убытком, в том числе наибольший убыток получили «Проминвестбанк» (4,720 млрд грн), «ПриватБанк» (2,908 млрд грн) и «ВТБ Банк» (1,160 млрд грн).

Наибольшую прибыль получили платежеспособные банки «Райффайзен Банк Аваль» (2,738 млрд грн), «Укрэксимбанк» (736 млн грн) и «Ситибанк» (598 млн грн).

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Как сообщал УНИАН, в 2016 году банковская система Украины обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков годовой убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.