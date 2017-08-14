Активы работающих банков Украины сократились на 18 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-июнь 2017 года сократились на 18,375 миллиарда гривень, или на 1,5%, – до 1,238 триллиона гривень по состоянию на 1 июля.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в июне активы сократились на 11,655 миллиарда гривень, или на 0,9%.

Обязательства банков в январе-июне 2017 года сократились на 3,1%, в том числе в июне – на 0,1%, - до 1,097 триллиона гривень.

Капитал банков в первом полугодии вырос на 13,5%, но при этом за июнь сократился на 7%, - до 140,5 миллиарда гривень.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июля 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 90, в том числе 38 банков с иностранным капиталом

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих в Украине банков составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков – 117.