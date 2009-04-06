Открытие межбанка: доллар продолжил снижение
11:18, 06 апреля 2009Финансы
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Доллар - 8,18/8,26, евро - 11,07/11,19
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1870/8,2650 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2450/0,2490. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0789/ 11,1905.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3552/1,3554 (пятница - 1,3259/1,3261).
3 апреля НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH – 7,8000.
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