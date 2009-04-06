Претензии Украины на активы СССР противоречат договоренностям

Претензии Украины на активы бывшего СССР противоречат ранее достигнутым договоренностям.

Об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал в интервью «Российской газете» от 6 апреля.

По его словам, часто договоренности, которые заключались с украинскими коллегами, затем задним числом пересматривались.

«Это и соглашение о так называемом "нулевом варианте", когда все бывшие республики Советского Союза договорились о том, что Российская Федерация берет на себя все активы бывшего Советского Союза и за это расплачивается по всем его долгам», - сказал С.ЛАРВОВ.

Он заявил, что Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. дол. было заплачено в счет доли Украины в долге Советского Союза.

«Но соглашение о "нулевом варианте" так и не ратифицировано украинским парламентом», - напомнил С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН заявил, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом. Он отметил, что речь идет об «очень большом» количестве спорных объектов. В частности, в Японии и в ряде европейских стран.

2 марта руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР. Он отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего Советского Союза от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что по этой проблематике был заключен ряд соглашений и договоров, которые четко и однозначно подтвердили право Украины на упомянутую долю этой собственности. В 1994 году между Украиной и Россией было подписано соглашение об урегулировании вопросов правопреемства относительно внешнего долга и активов бывшего Советского Союза, но соглашение не было ратифицировано парламентом Украины и поэтому не является действующим.

В.КИРИЛИЧ отметил, что это определенным образом связано с тем, что РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, не предоставляет Украине информацию о размерах советского золотовалютного запаса, Алмазного фонда, зарубежной собственности и банковских счетов.

«Таким образом, заявления о якобы принадлежности всей зарубежной собственности бывшего СССР только России являются далекими от истины и свидетельствуют о попытке игнорировать имущественные права Украины, в том числе и на зарубежную собственность бывшего СССР», - сказал он.