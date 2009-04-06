ПФ увеличил сумму страховых взносов

Пенсионный фонд (ПФ) Украины увеличил сумму страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование – с 25,6% до 26,56%. Это предусмотрено постановлением правления ПФ от 10 марта 2009 г. №10-3, которое вступит в силу с завтрашнего дня.

Как отмечается в постановлении, размещенном на официальном сайте парламента, внесены изменения в Инструкцию о порядке начисления и оплаты страховщиками и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины.

33,2% пенсионного взноса будут перечислять работодатели в ПФ от суммы вознаграждений физлицам за выполнение работ по соглашениям, которые подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Для застрахованных лиц, которые заняты у плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога, с 2009 г. предусмотрен размер минимального страхового взноса на уровне 28,56% от минимальной заработной платы.

Постановлением также предусматривается, что в случае ликвидации предприятия без правопреемников сообщение для возмещения фактических расходов на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях, органу Пенсионного фонда по местонахождению ликвидированного предприятия не направляется.