НБУ запасается валютой: купил у банков более $46 миллионов
14:32, 14 августа 2017Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 25,6390 гривни за доллар.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 14 августа, купил у банков 46,2 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,6390 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 54,4 миллиона долларов.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 25,62/25,64 гривни/доллар.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 составил 25,6289 гривни/доллар, участники рынка заключили 382 сделки на 228,56 миллиона долларов.
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