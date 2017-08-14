Экономика Украины во втором квартале выросла на 2,4%

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению со вторым кварталом 2016 года – вырос на 2,4%.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки.

Согласно приведенным данным, по сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП во втором квартале с учетом сезонного фактора вырос на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 0,3%.

В целом за 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка Украины, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.