Наличный доллар почти не изменился, евро - незначительно подорожал

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,18 грн., продают – по 8,26 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен почти без изменений с 5 апреля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,10-8,23 грн., по продаже – 8,23-8,30 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,93 грн., что незначительно дороже, чем 5 апреля, продают – по 11,22 грн. - на 1,5% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-11,05 грн., по продаже евро - в пределах 11,05-11,70 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня снизился на 2,4%, по сравнению с 5 апреля, и составляет в среднем 0,2246 грн., продажи – повысился на 2,7% – до 0,2516 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,245 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,18 грн., продают – по 8,25 грн. (курсы почти не изменились с 5 апреля). Средний курс покупки евро в киевских банках немного повысился и составляет 10,95 грн., продажи – повысился на 1,3% - до 11,20 грн.

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам упал на 2,4% со вчерашнего дня и составил 0,2246 грн., продажи – повысился на 4,5% – до 0,256 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,12/8,27 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 10,80/11,15 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,16/8,20 грн., евро – 10,90/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 6 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,33725, к российскому рублю – 0,23047.