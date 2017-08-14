В 2021 году Bitcoin может стоить $100 тысяч - СМИ

Деннис Порто, ученый из Гарварда, который инвестирует в криптовалюты, рассказал о том, что биткоин подчиняется тому же правилу, что и все в цифровом мире - закону Мура, и будет удваиваться в цене каждые 8 месяцев в течение ближайших трех с половиной лет, сообщает Украинская правда со ссылкой на Business Insider.

Читайте такжеВ Нацбанке решили определить правовой статус Bitcoin в Украине

С начала августа биткоин подорожал более чем на 16%, а с начала 2017 года - на 465%. И это только начало. По мнению инвестора и ученого из Гарвардского университета Денниса Порто, самая популярная в мире криптовалюта достигнет цены в 100 тысяч долларов.

Эмпирический закон был сформулирован в 1965 году соучредителем Intel Гордоном Муром. В оригинале он гласит: количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 2 года. "Закон Мура сформулирован для числа транзисторов в компьютерной микросхеме, но может применяться к любой цифровой технологии", - утверждает Порто.

"Любая технология, растущая по экспоненте (то есть подчиняется закону Мура), удваивает свой основной показатель за определенный промежуток времени", - объясняет эксперт.

Применив закон Мура до биткоинов, Порто пришел к выводу, что его стоимость удваивается каждые 8 месяцев.

"Такая закономерность создает уникальную возможность для инвесторов. Большинству из них было сложно инвестировать в малопонятные интернет-технологии, но буквально каждый может купить биткойн", - говорит Деннис Порто.

Биткоин, по расчетам эксперта, будет следовать тренду, заданному закону Мура, пока не станет одним из самых массовых финансовых активов в мире. При этом стоит учитывать, что речь идет в принципе о самую популярную на данный момент криптовалюту. Пока это биткойн, позиции которого не смог поколебать даже раскол единого блокчейна и появление нового биткоина - Bitcoin Cash. Но в любой момент его может сместить с пьедестала какая-то более привлекательная для майнеров и инвесторов криптовалюта. Тогда уже она будет подчиняться закону Мура.

Впрочем, такой сценарий пока выглядит маловероятным. По мнению Денниса Порто, именно биткойн продолжит удваиваться в цене каждые 8 месяцев вплоть до февраля 2021 года, когда его стоимость превысит 100 тысяч долларов, увеличившись по сравнению с нынешней более чем в 28 раз.

Как сообщал УНИАН, 13 августа, классический вариант криптовалюти биткойн установил новый рекорд стоимости - она превысила $4 тысячи.