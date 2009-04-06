Украина должна получить второй транш от МВФ в мае

Несмотря на очередные политические обострения в Украине и на волне предоставления «Большой двадцаткой» дополнительных средств для Международного валютного фонда (МВФ), парламент все же должен принять необходимые антикризисные законы, а вернувшаяся миссия МВФ - их одобрить. Таким образом, в мае Украина должна получить второй транш кредита МВФ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил Юрий Белинский, глава департамента аналитики «Astrum Investment Management».

«По нашему мнению, украинские власти имеют все шансы добиться выделения Украине второго транша кредита МВФ, особенно на фоне обещаний большой двадцатки выделить дополнительные 750 млрд. долл. для МВФ. Оппозиционные фракции Парламента уже заявили о том, что они готовы разблокировать Раду для того, чтобы коалиционные фракции смогли проголосовать законопроекты по изменению системы взносов в Пенсионный фонд, а также по сбалансированию бюджета НАК «Нафтогаз». Несмотря на то, что негативное влияние на принятие законопроектов может оказать дестабилизация политической обстановки в связи с рассмотрением проведения досрочных выборов депутатов и Президента, в этот раз пакет законов, по всей видимости, будет принят и Украина все же получит второй транш, предположительно в мае», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 3 апреля, в департаменте внешних связей Международного валютного фонда подтвердили, что миссия МВФ под руководством Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует вернуться в Киев в середине следующей недели для того, чтобы продолжить дискуссии в рамках первого пересмотра программы, которая поддерживается финансированием по соглашению stand-by.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

31 марта ВР рассматривала пакет антикризисных законопроектов, позволяющих получить второй транш кредита МВФ.

Так, Верховная Рада приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия.

В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины" ущерба при реализации импортного газа в 2009 году (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217).

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.