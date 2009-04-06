ВР отклонила закон относительно единого соцвзноса

Верховная Рада Украины отклонила Закон Украины «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Президент Украины ветировал этот закон и вернул его в парламент со своими предложениями.

Верховная Рада Украины не поддержала предложения главы государства и не преодолела вето на закон.

За преодоление вето не проголосовал ни один из народных депутатов.

В результате этот закон считается отклоненным.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет подписывать принятый Верховной Радой 15 января Закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», поскольку этим документом, по сути, предлагается узаконить масштабную коррупционную схему с ежегодным оборотом в десятки миллиардов гривен.

Законом предусматривалась консолидация в одном органе схожих для всех фондов функций, а именно – постановка на учет плательщиков, формирование и ведение Государственного реестра социального страхования, обеспечение единой отчетности.

Кроме того, предусматривалось ввести в Украине уплату единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.