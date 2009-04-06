УКБС: Изменения НБУ норм по расчету лимитов валютной позиции опасно

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) считает опасным изменение Национальным банком Украины норм, стандартов учета и управления рыночными и валютными рисками путем внедрения новых подходов к расчету лимитов валютной позиции.

Как сказано в сообщении УКБС, переданном УНИАН, результатом таких изменений может стать уменьшение активов банков, утрата их платежеспособности, что будет иметь крайне негативные последствия для банковской системы страны.

«Понимая стремление Национального банка способствовать увеличению предложения иностранной валюты на рынке, УКБС в свою очередь не согласен с решением этой задачи путем внесения изменений в методику расчета открытой валютной позиции. То есть установлением лимитов, из расчета которых исключены сформированные резервы по активным операциям и внебалансовые обязательства - требования в иностранной валюте.

По мнению экспертов Ассоциации, предлагаемые регулятором подходы к расчету лимитов валютной позиции не отвечают логике управления валютным риском», - говорится в сообщении Ассоциации.

В Ассоциации уверены, что подходы НБУ к расчету лимитов валютной позиции в перспективе несут потенциальные риски по обязательствам банков в иностранной валюте, что может существенно снизить инвестиционную привлекательность вложений в банковскую систему Украины. «Поэтому УКБС надеется, что регулятор рассмотрит аргументы Ассоциации относительно нецелесообразности изменять действующую методику расчета лимитов валютной позиции, которая отвечает экономической сути управления валютными рисками», - отмечается в сообщении.

Напомним, согласно постановлениям правления НБУ №107 и №109, которые вступают в силу 23 апреля т.г., отменен 15-процентный лимит длинной открытой валютной позиции в свободно конвертируемой валюте (Л14-1); 5-процентный лимит длинной (короткой) валютной позиции в неконвертируемой валюте (Л15-1, Л15-2) и банковских металлах (Л16-1 и Л16-2) и 10-процентный лимит длинной и короткой позиций по форвардным операциям (Л17-1, Л17-2).

Лимит общей открытой валютной позиции банка (Л13) регулятор сохранил на уровне до 30%, общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) – до 10%, общей длинной открытой позиции (Л13-1) – до 20%. Также банки в течение 60 дней должны привести размеры валютных позиций в соответствие с новыми нормативами. За нарушение лимитов дважды за один месяц НБУ может ограничить или запретить банкам осуществление отдельных операций. Вместе с тем, Нацбанк предусмотрел штрафы для банков, которые будут нарушать новые нормы, – от 10 тыс. грн. до 1% от уставного капитала.