Завтра ВБ обнародует новый макропрогноз для Украины

Завтра Всемирный банк обнародует новый ежеквартальный макроэкономический прогноз для Украины и оценку структурных реформ в государстве.

Об этом УНИАН сообщили в службе внешних связей представительства ВБ в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2009 году с 4,5% до уровня «минус 4%».

Старший эксперт Всемирного банка Екатерина ПЕТРИНА 13 марта заявила в Херсоне: «Мы прогнозируем снижение ВВП в Украине на 4% в 2009 г. Это оптимистический прогноз».

Напомним, что государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.