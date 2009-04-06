Налоговая предупреждает о мошенниках

В отдел по борьбе с коррупцией Государственной налоговой администрации в г. Киеве поступила информация о мошеннических действиях группы лиц, которые представляются работниками налоговых органов ГНА Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Киевской налоговой, переданном агентству УНИАН.

В релизе приведены примеры мошенничества. Так, в телефонных разговорах с руководителями гостинично-ресторанных заведений на территории Украины, неустановленные лица представляются работниками налоговой администрации и заказывают организацию проживания и питания на несколько суток для 8–10 работников налоговой службы. Спустя некоторое время звонившие, ссылаясь на срочную необходимость и пребывание в дороге, требуют приобрести для них карточки пополнения счета мобильной связи на сумму свыше 1000 грн. и сообщить коды указанных карточек.

К примеру, отдел по борьбе с коррупцией в ГНА в Николаевской области сообщает, что 4 и 5 февраля 2009 года владельцам нескольких престижных ресторанных заведений, расположенных в Николаеве, поступали телефонные звонки с мобильного телефона от неизвестного им гражданина, который во время телефонного разговора назывался представителем помощника Председателя ГНА Украины Ковалева и представлялся Григорием или Георгием Петровичем (без фамилии) и делал заказ на организацию питания в их заведении 7–8 работников ГНА Украины. Во время разговора говоривший иммитировал деловую, рабочую обстановку, а для большей убедительности и солидности в некоторых случаях разговор с владельцами ресторанных заведений вела женщина по имени Анастасия (представлялась Настей), которая выступала в качестве секретаря Григория (Георгия) Петровича.

В дальнейшем, ссылаясь на срочную необходимость, указанные лица просили приобрести 3–5 телефонных карточек стоимостью 300 грн. и сообщить им коды пополнения.

Последняя информация о подобном случае мошенничества поступила из отдела по борьбе с коррупцией ГНА в Волынской области о том, что 22 марта 2009 года в один из престижных ресторанов Луцка по телефону позвонила гражданка, которая сообщила, что звонит из налоговой инспекции, и попросила, чтобы директор ресторана позвонил по телефону мужчине на имя Георгий. Во время телефонного разговора с директором ресторана гражданин по имени Ковалев Георгий сделал заказ об организации питания в их заведении на 8–9 человек.