Правительство Литвы сокращает госбюджет еще на 1 млрд. евро

Правительство Литвы сокращает доходы и расходы госбюджета еще примерно на 1 миллиард евро, сообщил журналистам в понедельник после совещания в правительстве министр финансов Альгирдас Шемета.

Как сообщает РИА Новости, это будет уже вторая корректировка после прихода к власти правого кабинета Андрюса Кубилюса: свою деятельность оно начало с того, что уменьшило доходы и расходы бюджета 2009 года, сформированного его предшественниками, на 1,85 миллиарда евро. Предполагается, что предложением о новой корректировке правительство обратится к сейму в четверг, а скорректированный бюджет вступит в силу с 1 мая. По словам министра, из-за невыполнения плана по налогам (в первые два месяца года - на 13,5%) вновь возникла угроза возрастания дефицита бюджета выше нормы. Поэтому требуется новая корректировка. Премьер Кубилюс неоднократно подчеркивал важность удержания дефицита в этих рамках еще и потому, что Литва стремится как можно быстрей ввести евро, а дефицит бюджета - один из главных критериев для претендентов вхождения в еврозону.