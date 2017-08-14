Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2563,0682 (14 августа – 2569,5711)

100 EUR – 3023,6516 (14 августа – 3023,1004)

10 RUR – 4,2861 (14 августа – 4,2693)

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Как сообщал УНИАН, 14 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,62/25,64 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,22/30,24 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6307 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 480 сделок на сумму 348,66 миллиона долларов.