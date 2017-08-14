Временную администрацию в банке "Новый" продлили еще на месяц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной администрации в неплатежеспособном банке "Новый" на 1 месяц - по 13 сентября включительно.

Читайте такжеВ банк "Новый" назначили временную администрацию

По информации Фонда, на это же период продлеваются полномочия временного администратора банка Татьяны Старцевой.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 13 июля признал неплатежеспособным банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государственное предприятие - конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля.

Банк "Новый" работал на рынке Украины с 1992 года и по данным НБУ на 1 апреля занимал по объему активов 58-е место среди 90 работающих банков.