Одесса внедряет в Украине импакт-инвестиции - СМИ

Одесса устанавливает новые стандарты новейшей экономики, в которой один из ключевых элементов - так называемое преобразующее инвестирование (impact investing), - об этом пишет создатель ImpactHub Odessa Егор Гребенников в своем блоге на сайте "Экономическая правда".

По словам мецената, преобразующее инвестирование дает ответ на вопрос, куда и как вложить средства и получить не только финансовые дивиденды, но и крепкий сон, порождаемый чистой совестью и выполненными обязательствами.

"Емкость рынка преобразующих инвестиций сегодня не очень велика даже в мировых масштабах. В пределах Украины все еще скромнее. Можно пойти по проторенной дорожке, обратившись, скажем, в один из швейцарских фондов, занимающихся импакт-инвестированием, и выбрать готовые инструменты из его портфеля. Но объектом подобных инвестиций, скорее всего, станет социальное предприятие, находящееся за тысячи километров от Украины", - отмечает Егор Гребенников.

Предприниматель уверен, что в Украине есть много проектов, которые могут заинтересовать импакт-инвесторов. Поиском и разработкой новых идей для социального преобразования занимаются в Impact HubOdessa. Создание последнего в 2012-м, по мнению Егора Гребенникова, выглядело утопичной идеей. Но уже сегодня Impact Hub Odessa - это 1300 квадратных метров образовательного пространства, 7 регулярных программ в разных сферах, 200+ сопровождаемых социальных проектов, 1700 публичных событий и 50 тыс. гостей в год.

"Поначалу мы просто собирали людей и организации, считающих, что город и страна могут стать лучше. Мы познакомили между собой проекты и профессионалов из разных сфер – и у них тотчас зародились общие смыслы, нашлись общие ценности и появились новые идеи. Когда концентрация социальных стартапов превысила отметку "один стартап на квадратный метр", – мы начали проводить презентации проектов перед бизнесменами и профильными чиновниками и запустили серию бесплатных мастер-классов от профессиональных финансистов, маркетологов, юристов, а также собственников и топ-менеджеров различных бизнесов", - рассказал Егор Гребенников.

Он добавил, что минусом импакт-инвесторов в Украине является практически нулевая или даже отрицательная рентабельность социально-преобразующих проектов. Тем не менее, масштаб социального эффекта с лихвой окупает ожидания, как это, в частности, произошло с проектом "Зеленый театр" в Одессе.

"В 2014 году я почувствовал, что будет востребован формат большой культурно-образовательной open air площадки и арендовал заброшенный четверть века назад одесский Зеленый театр. Восстановление казалось бесконечным и требовало все новых вложений... В итоге, вместе с благоустройством, содержанием и бесплатными мероприятиями проект обошелся в 530 тыс. долларов. За три года удалось превратить театр в комфортное общественное пространство с насыщенной культурно-образовательной программой. Эти вложения не вернутся. Но превращение Зеленого театра из заросшей свалки в место, куда ежедневно стремятся тысячи людей – ощущение на миллион!", - считает меценат.

По его словам, с 2012-го по 2017-й год в Зеленый театр и в Impact Hub Odessa вложено 5 млн. дол. Однако, при этом, как отмечает Гребенников, в сфере импакт-инвестирования есть проекты для всех - и для пенсионера, и для зажиточных граждан.

В дальнейшем создатель Impact Hub Odessa пообещал более подробно рассказать о том, как выбрать проект на свой вкус и кошелек, как получить удовольствие, прибыль, новый опыт и нетворк, если у кого-то простаивает недвижимость любого размера, а также как подобрать команду для проектов в сфере социальных инноваций, если основная деятельность совсем не оставляет времени.