Гостаможслужба перевыполнила план

В январе-марте т.г. таможенники перечислили в государственный бюджет 20 млрд. 991,7 млн. грн., или 112,2% от плановых поступлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, план поступлений в общий фонд Госбюджета выполнен на 92,5% - перечислено 16 млрд. 171 млн. грн. при плане 17 млрд. 477,7 млн. грн., план поступлений в специальный фонд выполнен на 392% - перечислено 4 млрд. 820,7 млн. грн. при плане 1 млрд. 229,7 млн. грн.

В частности, по налогу на добавленную стоимость поступило 18 млрд. 651,7 млн. грн. (117,4% от плановых показателей), что на 1 млрд. 622 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.; по акцизам – 698,3 млн. грн. (86,8%) – на 198,9 млн. грн. больше.

Размер ежедневного среднего перечисления таможенных платежей, а также других налогов и сборов в первом квартале 2009 года составляет 349,9 млн. грн., что на 2,8% (9,6 млн. грн.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.