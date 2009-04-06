Astrum: 2-й транш МВФ незначительно укрепит гривню

На текущей неделе гривня может незначительно укрепиться в связи с улучшением перспектив получения второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал финансовый аналитик Astrum Investment Management Александр ШКУРПАТ.

«Мы ожидаем, что возвращение миссии МВФ в Украину на текущей неделе, что подразумевает и перспективу получения второго транша кредита от МВФ, будет поддерживать ожидания рынка относительно снижения девальвационного давления на гривню. Таким образом, гривня на межбанке может продемонстрировать тенденцию к незначительному укреплению на этой неделе», - отметил А.ШКУРПАТ.

В то же время он сообщил, что, по мнению аналитиков Astrum, второй транш кредита МВФ на сумму 1,9 млрд. долл. не может оказать существенного позитивного влияния на устранение существующего дисбаланса платежного баланса Украины. Так, в феврале отрицательное сальдо платежного баланса Украины составило 2,1 млрд. долл.

«Вместе с тем, мы считаем, что главным позитивным эффектом от выделения второго транша кредита МВФ по соглашению stand-by должно стать подтверждение того, что украинские власти способны выполнять взятые на себя обязательства перед международными организациями», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день наблюдается спад ажиотажного спроса на валюту со стороны населения, что отражается и в снижении оттока депозитов населения из банковской системы в марте. Проведение валютных аукционов Национальным банком Украины по льготному курсу (7,8 грн. за доллар) также поспособствовало остыванию спроса на валюту (по данным НБУ, спрос на валюту со стороны населения в марте против февраля текущего года уменьшился в 2,6 раза - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Департаменте внешних связей Международного валютного фонда (МВФ) УНИАН сообщили, что Фонд получил убедительные заверения со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно их настроенности обеспечить на протяжении недели 13-17 апреля принятие законов, направленных на укрепление финансового состояния Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины», а также согласованных с МВФ и Всемирным банком законопроектов, которые должны способствовать внедрению стратегии реструктуризации банковского сектора.