«Помощь» банкам, или вперед в прошлое?

Рекапитализация стала сверхмодным словом, которое сейчас пестрит на первых полосах экономических изданий. Из уст чиновников и банкиров только и слышно, что эта самая рекапитализация является панацеей в деле спасения банковского сектора страны.

Так ли это, и каких в будущем следует ожидать результатов от ее проведения? Ведь все это, в общем, в середине 90-х уже проходили... Государство с деньгами "впустили" в банк, а потом - потихоньку выпроводили...

А среди претендентов...

Сейчас банки находятся в тяжелом состоянии, при этом их акционеры готовы отдать часть акций в обмен на государственную помощь для спасения своей собственности. Окончательный список банков для рекапитализации пока не утвержден, но ранее официально о готовности к процедуре заявили банк «Надра», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», банк «Финансы и кредит», «Родовид Банк». Попробуем отследить ретроспективу отношений этих финансовых учреждений с точки зрения участия в их капитале государственных денег (бюджетных средств или средств государственных предприятий).

Банк «Надра» начал свою деятельность в 1993 году (следует напомнить очень важный факт, начало 90-х прошлого века прошло в Украине на волне забастовок шахтеров, которые добивались выплаты задолженности по заработной плате). Банк, согласно официальной информации, с самого начала имел родственные отношения с государством, ведь среди его учредителей в те лихие времена было Министерство финансов (21,8%) в плане взносов государственных предприятий угольной отрасли. Кроме того, среди учредителей с долей в 2,6% тогда значилась Шахта им. Засядько. На сегодня этих учредителей в списках акционеров банка нет.

Еще одним претендентом на родство с государством является банк «Финансы и кредит», основанный в 1990 году. На сайте банка среди учредителей, кроме нынешних мажоритарных акционеров, значится НАК «Нафтогаз Украины». В годовом отчете банка за 2007 год в разделе «Информация об учредителях и/или участниках эмитента, количестве и стоимости акций (размер доли, пая)» указывается, что учредителями банка выступили Украинское общество глухих и Конотопское учебно-производственное предприятие глухих.

Акционеры «Укргазбанка», который был создан в 1993 году, также инициировали вхождение государства в уставный капитал. В обнародованной банком информации среди его учредителей значатся государственная холдинговая компания «Укргаз», а также ОАО по газоснабжению и газификации «Киевоблгаз».

Вот и получается, что государство уже принимало участие в капитале кредитно-финансовых учреждений, благодаря чему и произошло их становление и развитие. Но постепенно государство из учредителя и весомого акционера превращалось в бедного родственника. В силу того, как банки крепли и росли, доля государства уменьшалась, и снижалась она отнюдь не из-за выгодной продажи акций по цене выше номинала, а просто пакеты принадлежащих государству акций размывались.

Эта схема (к стати, она не нарушает действующее законодательство) использовалась многими банками, уставные капиталы и развитие которых происходило за счет государственных средств. Помнятся почтово-пенсионный банк, банки, которые «вышли» из Советского Союза, но потом перешли в частные руки, и др. Значение государственных средств, то есть, средств налогоплательщиков, людей, которые работали на государственных предприятиях, в становлении банковской системы Украины, банков, которые сейчас являются 100% частными, сложно переоценить. А вот рассчитать прямую выгоду государства от такого родства – дело не простое, да и вообще, была ли она.

Кого рекапитализнем?..

Хотя, в этой связи можно отметить, что банки – кровеносная система экономики страны, что они содействуют экономическому развитию и т.д. Все это правильно, но, первоочередной целью банкира является заработать, то есть получить прибыль от своей деятельности сейчас и в будущем. Если составляющей прибыли не будет, то никто из финансистов благими намерениями экономику подымать не будет. А вот государство может работать себе в убыток, ведь его средства – это средства каждого, и ничьи одновременно.

И винить в этом надо не банкиров, они выполняют свою задачу, а чиновницкий аппарат, который «сдает» интересы государства и не несет за это ответственность, а платит - рядовой налогоплательщик и вкладчик. Напрашивается вывод - путем рекапитализации в очередной раз оплатят за наш счет спасение частной собственности группки людей. А потом? А потом история повторится – пакеты государства будут размыты и из желанного и уважаемого оно превратится в бедного родственника.

Верхи еще не определились с критериями отбора банков для рекапитализации, но все чаше подчеркивается, что это должны быть банки, у которых большой объем депозитов. Министр экономики Богдан Данилишин на прошлой неделе заявил, что позитив от оздоровления банков вследствие рекапитализации «первыми почувствуют вкладчики, которым начнут возвращать деньги с депозитных счетов». Возникает логичный вопрос – зачем для того, чтобы возвратить вкладчикам средства, использовать такой сложный механизм?

Опыт возвращения вкладов у нынешнего правительства есть. Еще год назад премьер-министр Юлия Тимошенко обещала выплатить компенсацию вкладчикам Сбербанка бывшего СССР. Сумма этих вкладов оценена приблизительно в 132 млрд. гривень. Эти средства обещали выплатить в течение двух лет. Оставим без внимания источники выплат этих компенсаций и успех мероприятия в целом, но схема была налажена.

Можно помечтать, что средства, с помощью которых государство войдет в устав банков, будут использованы для возобновления кредитования реального сектора экономики. Надежда на это тут же тает, если вспомнить, как банки использовали поддержку Нацбанка в виде долгосрочного рефинансирования. Не подлежит сомнению, что часть этих средств была использована для закупки валюты на межбанке. Также значительная часть денег использовалась для кредитования в мощных объемах экономики, но, следует отметить, что кредитовались не приоритетные направления, а свои, аффилированные с банком структуры.

Справедливости ради надо отметить, что из открытых официальных источников «родства» с государством не удалось установить у «Родовид Банка» и Укрпромбанка, которые также претендуют на бюджетные средства. Критерием для таких и других банков достойности на рекапитализацию может стать оценка в качестве налогоплательщика. То есть, на сколько банк был добросовестным налогоплательщиком, какой у него коэффициент налоговой нагрузки, не «грешил» ли он целенаправленным раздуванием своих валовых расходов и снижением платежей по налогу на прибыль и т.д.

Автор статьи не относится к тем, кто считает, что спасение банков в плане участия государства вообще не нужно. Если банк рухнет, то пострадают исключительно его вкладчики. В Украине не был наказан еще ни один собственник или топ-менеджер банка, который был доведен до банкротства. Если банк начинает падать, из него выводятся все ликвидные активы и государство, и Национальный банк являются пассивными наблюдателями этого процесса. Самый свежий пример, когда в банк временным администратором на несколько дней был назначен человек, который имел депозит в этом же банке. На вопрос, успел ли он вывести из банка капитал, один из чиновников Нацбанка скромно улыбнулся. Поэтому общество должно знать, т.е. его обязаны поставить в известность, по каким критериям будут отбираться банки для рекапитализации, должна быть представлена четкая мотивация этих действия. Но наши чиновники никогда не спешат «раскрыть карту», а особенно с учетом их любимых принципов прозрачности…

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)