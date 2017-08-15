Продуктовая корзина в Украине в июле подешевела на 9%

Стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) в Украине в июле снизилась впервые с начала года - до 1421 гривни для трудоспособных лиц, что составляет 84% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения.

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Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на общественное объединение "Экономический дискуссионный клуб".

Эксперты сообщили, что снижение было достигнуто за счет сезонного уменьшения стоимости плодоовощной продукции.

Так, согласно сообщению, стоимость товаров в группах "овощи и бахчевые" снизилась на 37% (минус 62 гривни), "фрукты и ягоды" - на 24% (минус 50 гривень), "картофель" - на 24% (минус 19 гривень). Также уменьшилась и стоимость яиц - на 16% (минус 3,5 гривни).

"Таким образом, июль стал первым месяцем в этом году, когда произошло снижение стоимости МПК. В абсолютном измерении, в июле по сравнению с июнем, стоимость МПК уменьшилась на 124 гривни", - говорится в сообщении.

В то же время, эксперты подчеркнули, что такого существенного удешевления вряд ли следует ожидать в последующие месяцы, поскольку главным и единственным фактором данного тренда выступил фактор сезонности.

По данным экспертов, в структуре стоимости МПК который месяц подряд лидерство удерживает молочная группа товаров, на которые приходится почти 28% всех расходов МПК (393 гривни). Вторую позицию сохраняют расходы на мясные продукты - 24% (336 гривень), а третье место остается за фруктами - 11% (160 гривень). Наименьшие доли в структуре расходов в пределах МПК имеют группы "яйца" (1,3%) и "масло и растительные жиры" (1,9%).

Как сообщал УНИАН, по данным общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб", стоимость кастрюли украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра в июне увеличилась по сравнению с маем на 9,2%, до 90,62 гривни, что объясняется ростом потребительских цен на большинство ингредиентов этого блюда.

По данным аналитиков, больше всего цена выросла на овощи, в частности, на капусту - в 1,8 раза, свеклу - в 1,4 раза. Говядина прибавила в цене на 4,5% за килограмм.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 мая 2017 года установлен на уровне 1684 гривень.