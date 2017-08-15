Украинцы в июле продали валюты на $327 миллионов больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в июле составила 327,3 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в июле банки продали наличной валюты населению на 502,8 миллиона долларов, купили – на 830,1 миллиона долларов.

Также сообщается, что с начала года, в январе-июле, украинцы продали банкам на 1,802 миллиарда долларов больше наличной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.