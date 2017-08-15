НБУ в июле пополнил резервы на межбанке на $30 миллионов

Национальный банк Украины в июле пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 29,8 миллиона долларов США.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе за месяц регулятор купил 64,7 миллиона долларов США, продал – 34,9 миллиона долларов.

Также сообщается, что с начала года Нацбанк пополнил резервы на межбанке на 1,385 миллиарда долларов США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа 2017 года составили 17,795 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.

По обновленным прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 20 миллиардов долларов на конец 2017 года и 27,1 миллиарда долларов на конец 2018 года.