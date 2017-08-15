Рева рассказал, на сколько в Украине увеличат пенсии с 1 октября

Более миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, с 1 октября получат постоянную прибавку к пенсии свыше 1000 гривень, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на министра соцполитики Андрея Реву.

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"После принятия законопроекта о пенсионной реформе будет произведен перерасчет пенсий для всех пенсионеров. Для каждого индивидуально, по единому подходу, будет рассчитан новый, больший размер пенсионного обеспечения. В первую очередь размер выплат повысится для тех, кто давно вышел на пенсию и чьи пенсии в течение многих лет не осовременивались. Это старшее поколение, которое тяжело работало и несправедливо оказалось за чертой бедности из неприемлемо мизерное пенсионное обеспечение", - процитировала пресс-служба Реву.

По словам министра, повышение размера пенсий состоится уже с 1 октября и будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Более миллиона пенсионеров получат постоянную прибавку к пенсии более 1000 гривень, увеличение пенсий на сумму от 500 до 1000 гривень коснется почти 2 миллиона пенсионеров, около 2,5 миллиона пенсионеров после перерасчета получат надбавку до 500 гривень, еще 3 миллиона пенсионеров получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года.

Согласно сообщению, пенсионная реформа предусматривает невозможность повторения ситуации с отсутствием осовременивания пенсий, ведь законопроектом устанавливается четкая норма об обязательном ежегодном перерасчете пенсий по единой формуле, учитывающей два основных экономических параметра - повышение инфляции и рост средней зарплаты. Таким образом, пенсии будут расти ежегодно как минимум выше уровня инфляции.

"Разработанный правительством законопроект о пенсионной реформе изменит устоявшееся негативное отношение украинцев к реформам как к явлению, которое вызвано стрессовым переходным этапом внедрения. Зато запланированные законопроектом о пенсионной реформе положительные изменения будут реализовываться уже в самом начале, а не только в средней и долгосрочной перспективе", - цитирует пресс-служба Реву.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу.

В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, на сумму от 200 до 1000 гривень.