Для МВФ кредит не менее важен, чем для Украины

Информация о возобновлении работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине существенно не повлияет на ситуацию на валютном рынке.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Про его словам, каких-либо изменений ситуации на валютном рынке можно будет ожидать только после конкретных заявлений относительно предоставления второго транша кредита МВФ со стороны Фонда.

«Если мы посмотрим, миссия уже приезжала в Украину и теперь приехала опять, и сказать, когда договорятся, по факту того, что миссия приехала, практически невозможно. Соответственно, я бы говорил о том, что если будут какие-то конкретные заявления, причем, желательно, не от Кабинета министров, а именно от миссии МВФ, то тогда это будет иметь какое-то влияние на курс, а пока же какого-то значительного влияния это иметь не будет» - сказал А.ЖОЛУДЬ.

При этом он отметил, что для МВФ данный кредит не менее важен, чем для Украины, так как предоставление данных средств позволит уменьшить вероятность дефолтов в частном секторе, окажет позитивное влияния на ожидания инвесторов и отчасти повлияет на стабилизацию ситуации во всей Восточной Европе.

В тоже время, А.ЖОЛУДЬ подчеркнул, что говорить о каких-то конкретных сроках получения Украиной второго транша кредита МВФ, пока еще рано.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Департаменте внешних связей Международного валютного фонда (МВФ) УНИАН сообщили, что миссия МВФ под руководством Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует вернуться в Киев в середине следующей недели (с 6.04-12.04) для того, чтобы продолжить дискуссии в рамках первого пересмотра программы, которая поддерживается финансированием по соглашению stand-by.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.