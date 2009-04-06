Банк «Дельта» намерен реорганизоваться в ОАО

Банк «Дельта» намерен реорганизоваться из общества с ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, решение о реорганизации было принято 2 апреля на собрании акционеров.

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, получило лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 5 млрд. 543 млн. 82 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 959 млн. 843 тыс. грн., собственный капитал – 583 млн. 239 тыс. грн., уставный капитал - 510 млн. грн.

В 2008 году чистая прибыль ООО КБ «Дельта» составила 67,124 млн. грн.

Единоличным учредителем и владельцем КБ "Дельта" является Николай ЛАГУН.