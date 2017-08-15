Премьер считает недостаточным рост экономики во втором квартале на 2,4%

Рост ВВП Украины на 2,4% во втором квартале этого года является недостаточным, сказал премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в Днепре.

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"По результатам второго квартала - 2,4% роста ВВП. То есть экономика растет. Но этого нам недостаточно. Наше задание - увеличить этот показатель", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, ускорение экономического роста необходимо обеспечивать в том числе за счет развития промышленности, начиная с подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению со вторым кварталом 2016 года – вырос на 2,4%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%.