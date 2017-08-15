Кабмин планирует учесть в бюджете-2018 повышение зарплат учителей - Гройсман

Правительство планирует предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год повышение зарплат для учителей, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в Днепре.

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«Я думаю, в бюджете на 2018 год мы предусмотрим повышение зарплат для учителей», - сказал он.

В свою очередь, министр науки и образования Лилия Гриневич, присутствовавшая на совещании, отметила, что формирование новой украинской школы требует дополнительных инвестиций в образование.

«Мы благодарны правительству за понимание необходимости инвестиций в образование. Сейчас мы выходим в активную фазу реформы среднего образования. В новой украинской школе мы будем много требовать от учителей, и мы должны сделать им шаг навстречу и показать, что мы поддерживаем их усилия и желание изменений», - отметила Гриневич.

Как сообщал УНИАН, зарплата учителей с 1 января 2017 года выросла на 50%. Молодой учитель без стажа работы в Украине получает 4825 грн, молодой учитель со стажем от 3 до 10 лет - 4851 грн, учитель первой категории - 6374 грн, учитель высшей категории - 6836 грн.