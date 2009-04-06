ЕЦБ может еще понизить ключевую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще имеет возможность изменять ключевую процентную ставку и увеличивать объемы ликвидности на рынке. Об этом заявил член Управляющего совета ЕЦБ Гертруда ТУМПЕЛЬ-ГУГЕРЕЛЬ.

«Существуют варианты маневрирования ключевой процентной ставкой и операциями на денежном рынке, включая увеличение срока погашения или дополнительную эмиссию ценных бумаг», – сказала она в эфире австрийского ток-шоу, передает Reuters.

Напомним, ЕЦБ в четверг сократил базовую процентную ставку до 1,25%.

В начале марта 2009г. ЕЦБ снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. До этого банк снижал свою ставку 15 января с.г. - тогда она была сокращена с уровня 2,5% на 0,5 процентного пункта.